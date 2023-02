Ucraina, Medvedev: la fine del Paese è inevitabile

Mondo

Dopo quasi un anno dall’invasione russa in Ucraina, Israele parla apertamente della possibilità di fornire aiuti militari a Kiev, strada finora non ancora percorsa. “Certo, li sto esaminando”, ha risposto Netanyahu (in foto) a un reporter della Cnn che gli chiedeva della possibilità di inviare in Ucraina qualche tipo di supporto, compreso il sistema di difesa antimissili Iron Dome