8/14 ©Ansa

"Il Segretario di Stato Usa, Paese che per primo al mondo ha utilizzato la bomba atomica, e il primo ministro del falso regime sionista, che possiede un orribile arsenale nucleare, si uniscono per mettere in guardia dalla nuclearizzazione dell'Iran", ha scritto Kanani. Che sottolinea: l'Iran ha sempre mantenuto il suo impegno in quanto membro del Trattato per la non proliferazione nucleare