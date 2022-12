Israele, nasce nuovo governo Netanyahu: il più a destra della storia

Insediamento entro il 2 gennaio

approfondimento

''Grazie all'enorme sostegno della popolazione alle scorse elezioni, sono stato in grado di formare un governo che lavorerà per il bene di tutti gli israeliani'', ha scritto Netanyahu su Twitter annunciando di aver telefonato al presidente Isaac Herzog per informarlo. Il Jerusalem Post spiega che la coalizione di governo cercherà di prestare giuramento entro la fine della prossima settimana, anche se l'ultima data per l'insediamento del neopremier è fissata per il 2 gennaio. Lo stesso giornale sottolinea che potrebbe volerci un'altra settimana per conoscere gli accordi finali.