Israele, Netanyahu riceve da Herzog l'incarico per nuovo governo

Il leader del Likud avrà ora a disposizione 28 giorni per mettere insieme il suo esecutivo. Se non dovesse riuscirci, gli sarà concessa una proroga di due settimane. "Il popolo, dopo tante elezioni, ha deciso in maniera chiara e netta per un governo guidato da me", sottolinea il premier incaricato

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha affidato l'incarico di formare il nuovo governo a Benyamin Netanyahu che ora avrà a disposizione 28 giorni per formare l'esecutivo, più una eventuale proroga di altre due settimane. "Il popolo dopo tante elezioni, ha deciso in maniera chiara e netta per un governo guidato da me", ha detto il premier incaricato subito dopo aver accettato il mandato. "Farò di tutto per un governo stabile che operi a favore di tuti gli abitanti di Israele . Non è una frase fatta ma - ha aggiunto - riflette quello che penso". Netanyahu, riferendosi poi alle divisioni dell'elettorato e a i timori del centro sinistra, ha sottolineato che "saranno protetti i diritti civili di tutti i cittadini".

A inizio novembre in Israele si erano tenute le quinte elezioni legislative in meno di 4 anni. Il blocco dei partiti a sostegno di Netanyahu aveva vinto, ottenendo una maggioranza decisiva di 64 parlamentari. A scontrarsi in queste elezioni legislative sono stati tre blocchi: quello dell’ex premier Netanyahu alleato con l’estrema destra nazional-religiosa; il centro di Yair Lapid, premier uscente, e il fronte di centro-destra capeggiato dall’ex generale Benny Gantz. In questo clima di incertezze, con il Paese che in pochi anni è tornato più e più volte alle urne, è sceso di nuovo in campo Netanyahu, che è riuscito ad imporsi, nonostante i processi pendenti per frode e corruzione.