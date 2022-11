Israele, Netanyahu avanti in scrutini: si prepara a ritorno da premier

La più alta affluenza alle urne da decenni in Israele riapre a Netanyahu la strada verso il potere. Con lo spoglio del 62% dei voti il suo Likud si conferma il primo partito con 33 seggi su 120, seguito dai centristi di Yair Lapid (25), dal partito di estrema destra 'Sionismo religioso' (14), dai centristi di Benny Gantz (12) e dal partito ortodosso Shas (12). Il blocco di "Bibi" avrebbe 69 seggi in questa tornata elettorale, la quinta in 3 anni. “Siamo vicini a una grande vittoria”, ha detto

Benjamin Netanyahu si avvia a ritornare premier in Israele. Dopo lo spoglio del 62 % dei seggi il blocco dei partiti che lo sostengono si avvia a conquistare 69 seggi sui 120 della Knesset. Lo ha calcolato la televisione commerciale Canale 12 che ieri, nel primo exit poll, gli aveva assegnato 61 seggi. Alle liste che sostengono il premier centrista Yair Lapid andrebbero, al momento, solo 47 seggi. Con gli ultimi aggiornamenti dello spogli, il Likud avanza ulteriormente e si conferma il primo partito di Israele con 33 seggi su 120, seguito dai centristi di Yair Lapid (25), dal partito di estrema destra 'Sionismo religioso' (14), dai centristi di Benny Gantz (12) e dal partito ortodosso Shas (12). Nell'area di centro-sinistra tre liste (Meretz, Raam e Balad) sono per ora sotto la soglia di ingresso alla Knesset, anche se non lontane. La televisione pubblica Kan calcola che se questi dati fossero confermati il blocco dei partiti che sostengono Netanyahu - che negli exit poll riceveva 61-62 seggi - otterrebbe una maggioranza più netta.

La rivincita di Bibi

Se i risultati saranno confermati, Netanyahu potrà finalmente celebrare la propria rivincita e tornare ad occupare la poltrona del premier di Israele da cui e' stato rimosso "ingiustamente'' (ne è fermamente convinto) dai suoi rivali nel mondo politico, nella magistratura e nella polizia, mentre al tribunale di Gerusalemme veniva incriminato per corruzione, frode ed abuso di potere. Si tratta del quinto tentativo di Netanyahu in tre anni e mezzo di conquistare alla Knesset una maggioranza che gli consenta di governare. In passato ha anche guidato governi di transizione. Ma alle elezioni di un anno e mezzo fa, inaspettatamente, si è trovato estromesso dall'ufficio del premier ed “espulso" dalla residenza ufficiale di via Balfour a Gerusalemme. Lo ha allora sostituito una coalizione composta da ben otto liste (di destra, di centro, di sinistra ed anche una formazione araba) guidata prima da Naftali Bennett e poi, da luglio, da Yair Lapid. Da allora Netanyahu ha ingaggiato una guerra di logoramento contro i rivali. Alla fine della primavera ha ottenuto un primo successo con lo scioglimento anticipato della legislatura. In questi mesi ha saputo compattare al meglio il Fronte delle destre assicurandosi un sostegno d'acciaio sia da due partiti ortodossi, sia dai nazional-religiosi espressione del movimento dei coloni. Con questa manovra il Likud si è spostato sensibilmente più a destra.