Elezioni in Israele, aperti i seggi per le legislative

Nel Paese oggi si tiene la quinta tornata elettorale in meno di 4 anni. Potrebbe ritornare al potere l'ex primo ministro Benjamin Netanyahu. I seggi hanno aperto alle 7 (le 6 in Italia) e la chiusura è fissata alle 22 (le 21 in Italia)

Urne aperte in Israele dove oggi si tengono le quinte elezioni legislative in meno di 4 anni. Questa tornata elettorale potrebbe segnare il ritorno al potere dell'ex primo ministro Benjamin Netanyahu. I seggi hanno aperto alle 7 (le 6 in Italia) in tutto il Paese e a Gerusalemme e la chiusura è fissata alle 22 (le 21 in Italia).

Chiamati al voto 6,7 milioni di persone

I 6,7 milioni di elettori sono chiamati a esprimere in 12.500 seggi le loro scelte fra circa 40 liste, un terzo delle quali hanno probabilità di superare la soglia di ingresso alla Knesset. Alle 22 locali le reti televisive nazionali divulgheranno i rispettivi exit-poll, mentre gli ultimi sondaggi confermano un sostanziale equilibrio fra il blocco delle destre di Netanyahu e i suoi avversari guidati da Yair Lapid. I primi risultati reali saranno pubblicati solo durante la nottata. Con le elezioni in corso cresce il timore di attentati. I valichi con la Cisgiordania sono stati chiusi e in Israele sono stati schierati 18 mila agenti per vegliare sull’ordine pubblico.

Lo stallo politico

La ragione di questo prolungato stallo politico - a detta di tutti i sondaggi - è che nessuno dei due blocchi contrapposti, quello di Netanyahu e quello di Lapid, avrebbe i fatidici 61 seggi (su 120) che assicurano la maggioranza alla Knesset. Il fronte di Netanyahu è fermo a 60, il suo avversario tra i 56/57 al massimo. Il secondo motivo dello stallo è la progressiva scarsa affluenza dell'elettorato, stanco ormai di un Paese la cui situazione non si sblocca. Nelle elezioni del marzo del 2021 (le quarte) il tasso di affluenza è stato del 67,4%, un dato che, se ripetuto, potrebbe riflettersi anche sull'efficacia dei principali exit poll. Importante sarà monitorare la percentuale di voto degli arabi israeliani. Così come, sul fronte opposto, quello degli ebrei ortodossi. Le ultime indagini sugli arabi israeliani indicano un afflusso alle urne in risalita: a circa il 50%.