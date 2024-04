Violenze al Beccaria, agenti arrestati: "Abbandonati senza formazione"

Qualcuno ha ammesso parzialmente la propria colpevolezza, qualcun altro ha respinto le accuse. C’è chi si è avvalso della facoltà di non rispondere, molti hanno parlato di mancanza di organico e di scarsa formazione. È quanto è emerso dagli interrogatori degli agenti di polizia penitenziaria arrestati nell’ambito dell’inchiesta per le torture e le violenze sui detenuti nel carcere minorile Cesare Beccaria di Milano : oggi, 26 aprile, la gip Stefania Donadeo ha sentito gli ultimi quattro dei 13 agenti arrestati (otto sono invece stati sospesi). Al vaglio degli inquirenti ci sarebbe la posizione delle ex direttrici dell'istituto penale, Maria Vittoria Menenti e Cosima Buccoliero. Secondo quanto riportato nei giorni scorsi da La Stampa sono indagate per reati omissivi. Si studiano anche le immagini delle telecamere di sorveglianza e le intercettazioni, mentre nei prossimi giorni cominceranno le audizioni di eventuali testimoni, tra cui educatori e detenuti.

Gli interrogatori degli agenti arrestati

Due dei quattro agenti interrogati oggi si sono avvalsi delle facoltà di non rispondere, mentre gli altri avrebbero confermato, in sostanza, quanto detto nei giorni scorsi dai colleghi: si è parlato di "interventi contenitivi" nei confronti di detenuti "problematici". Uno di loro ha spiegato che "un sacco di volte cerchiamo di salvare i detenuti da certe situazioni" e ha raccontato di un episodio che lo ha coinvolto in prima persona: "Gli ho dato due schiaffi per difendermi. ll detenuto si era rivolto in maniera minacciosa a un collega". Non è però chiaro dal verbale a quali situazioni si riferisca.

Gli agenti: "Siamo stati buttati lì senza formazione adeguata"

Gli agenti - di cui la maggior parte è di età compresa tra i 25 e i 35 anni - hanno spiegato di essersi sentiti "abbandonati" a loro stessi, "buttati lì" senza una "formazione adeguata". Molti avrebbero parlato di "turni di lavoro massacranti". Uno degli ultimi a essere sentito avrebbe ammesso di "riconoscere come comportamento violento il fatto di avere spinto un detenuto contro il muro e di averlo murato a terra". Lo stesso agente avrebbe poi raccontato di non avere "tantissima esperienza di servizio (sette anni)" e ha poi aggiunto che "la carenza di organico al Beccaria ci costringe ad accelerare i tempi per sviluppare le nostre professionalità".