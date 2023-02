In vista del vertice tra l'Unione Europea e l'Ucraina, il Consiglio ha stanziato il settimo pacchetto di aiuti militari per l'Ucraina del valore di 500 milioni di euro nell'ambito del Fondo europeo per la pace. Il presidente Von der Leyen incontra a Kiev Michel e Zelensky.

Il numero dei soldati russi uccisi e feriti in Ucraina si sta avvicinando dopo 11 mesi di guerra a 200 mila, 8 volte di più di quello dei militari americani in due decenni di conflitto in Afghanistan: è la stima di dirigenti americani e occidentali, scrive il New York Times. L'ultima stima pubblica del governo Biden risale a novembre, quando il capo dello stato maggiore congiunto Mark Milley parlo' di oltre 100 mila soldati morti e feriti da ambo le parti. A far impennare i numeri gli scontri a Soledar e a Bakhmut, con l'invio in prima linea delle truppe meno preparate.Mosca ha i mezzi per rispondere a coloro che la minacciano. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin intervenendo da Volgograd per l'80esimo anniversario della vittoria dell'Armata Rossa sui nazisti nella battaglia di Stalingrado. E ha aggiunto: "La continuità di generazioni, valori, tradizioni: tutto questo è ciò che distingue la Russia, ci rende forti e fiduciosi in noi stessi, nella nostra ragione e nella nostra vittoria".