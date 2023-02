Newsweek: "Piano pace Usa con 20% Ucraina a Russia". Casa Bianca nega

Giallo su un presunto piano di pace Usa per l'Ucraina con grandi concessioni alla Russia. Secondo Newsweek, che cita il quotidiano svizzero-tedesco Neue Zürcher Zeitung (NZZ), il capo della Cia William Burns avrebbe offerto a Vladimir Putin un quinto del territorio ucraino - pari circa alle dimensioni del Donbass - per porre fine alla guerra in corso come parte di un piano di pace elaborato per conto del presidente Joe Biden. Su questo presunto piano è arrivata anche la smentita della Casa Bianca. Il vice portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale Sean Davitt ha dichiarato al settimanale che la notizia "non è accurata" e che la Cia direbbe lo stesso.