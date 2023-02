Ucraina, per Kiev Mosca prepara una maxi escalation il 24 febbraio

Mondo

Dopo giorni di tentennamenti, è arrivata la conferma. Berlino invierà a Kiev i suoi carri armati Leopard (in foto). Un aiuto arriverà anche da Washington : il presidente Biden ha annunciato la spedizione in Ucraina dei tank Abrams M1 . La fornitura di questi mezzi potrebbe diventare "la svolta che metterà Kiev in condizione di vincere la guerra ", dice in un'intervista a Repubblica l'ex ambasciatore americano alla Nato, Kurt Volker

Da tempo l’Ucraina chiedeva nuovi aiuti militari da schierare sul campo. Anche perché si parla di una grande offensiva che i russi avrebbero intenzione di lanciare in primavera. Per questo, dice Volker, l’invio dei carri è fondamentale per tentare di respingerla. Kiev starebbe poi pensando “alla controffensiva, tra primavera ed estate, per tagliare il corridoio di terra che mette in comunicazione i territori occupati dalla Russia e la Crimea”, continua l’ex ambasciatore alla Nato, che mette in luce come ci sia “bisogno di armamenti pesanti per farlo"