Gli Stati Uniti stanno preparando più di 2 miliardi di dollari di aiuti militari per l'Ucraina che dovrebbero includere per la prima volta razzi a lungo raggio, oltre ad altre munizioni e armi: lo riportano alcuni media citando la Reuters. Gli aiuti militari, secondo due dirigenti americani, dovrebbero essere annunciati già questa settimana. Gli Usa accusano la Russia di non rispettare il New Start, l'ultimo trattato per il controllo delle armi atomiche rimasto tra le due superpotenze nucleari, e sanzionano l'Iran per aver fabbricato droni destinati alla Russia.

L'Ucraina ha bisogno di almeno 200 caccia occidentali per proteggere i suo cieli, in sostituzione degli attuali velivoli sovietici di vario tipo che sono ormai obsoleti: a dirlo è il portavoce dell'Aeronautica Militare ucraina, Yuriy Ignat, ai media internazionali. "Al momento l'F-16 è il candidato più probabile per sostituire il vecchio aereo sovietico", ha sottolineato l'ufficiale. Joe Biden ha detto che discuterà con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky l'invio di nuove armi, ma il presidente Usa ha specificato che non manderà jet militari a Kiev. Si accoda anche il premier britannico Rishi Sunak: carri armati pesanti e sistemi missilistici sì, F-16 no.

Secondo l'ex speechwriter di Vladimir Putin Abbas Gallyamov un colpo di stato militare sta diventando una possibilità in Russia. "L'economia russa si sta deteriorando. La guerra è persa. Ci sono sempre più cadaveri che tornano in Russia, quindi i russi incontreranno maggiori difficoltà e cercheranno di trovare una spiegazione al perché di tutto questo, guardando al processo politico", ha detto in un'intervista alla Cnn.