Ancora bombe russe sui civili. Le truppe russe hanno bombardato nella tarda serata di ieri Kramatorsk nel Donetsk e hanno colpito un edificio residenziale, facendo almeno due morti e sette feriti. Lo riferisce Ukirinform, citando il capo dell'amministratore regionale, Pavlo Kyrylenko. Il consiglio comunale della cittadina in un messaggio su Telegram ha aggiunto che un razzo ha colpito anche il cimitero. Gli Usa preparano oltre 2 miliardi di dollari di aiuti militari per l'Ucraina, che includeranno per la prima volta razzi a lungo raggio Glsdb, ma non i più temibili Atacms. Il Cremlino: “Così si aggrava l'escalation”. L'Ue vola a Kiev per il vertice con l'Ucraina, Zelensky va avanti per l'adesione. "I russi stanno radendo al suolo Bakhmut, uccidono chiunque riescano a trovare", denuncia Kiev. Netanyahu si dice disponibile a mediare tra la Russia e l'Ucraina. Monito di Mosca: “Israele non invii armi”.