7/8 ©Ansa

IL MODELLO TEDESCO – Un sistema molto simile è stato già adottato in Germania: dal 1° gennaio 2023 fino al 30 aprile 2024 le bollette di luce e gas saranno calcolate sulle due quote di consumo, ovvero il primo 80% dei costi del gas delle famiglie calcolato a 12 centesimi per kilowattora sulla base dei consumi medi dello scorso anno e la restante quota ai prezzi correnti di mercato; per le imprese, invece, il costo è di 7 centesimi per kilowattora per la prima quota del 70% riferita ai consumi dello scorso anno, e la restante parte ai prezzi di mercato