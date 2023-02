1/10 ©Getty

Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato questo pomeriggio a Volgograd, la ex Stalingrado, per partecipare alla commemorazione dell'ottantesimo anniversario della battaglia vinta dalle truppe sovietiche su quelle tedesche, una delle più sanguinose della seconda guerra mondiale. Lo Zar si è recato nella città russa per prendere parte a una cerimonia di deposizione di ghirlande in un monumento ai caduti e parlare a un concerto, come ha fatto sapere il Cremlino

Russia, monumento a Stalin inaugurato a Volgograd, la ex Stalingrado