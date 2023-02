Bonus benzina prorogato per tutto il 2023: cosa c’è da sapere

5/9 ©Ansa

I lavoratori possono usufruire dell'incentivo in due modi: come uno o più buoni benzina o simili; come fringe benefit aziendali disponibili per il dipendente. In quest’ultimo caso, se incluso nei piani sindacali, il bonus come detto non verrà sommato al limite di non imponibilità dei benefit, pari a 258,23 euro

