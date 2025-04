Melania Rea, padre: Parolisi “uccise mia figlia, presto sarà libero”

Era il 18 aprile 2011 quando Melania Rea , 28enne originaria di Somma Vesuviana, venne uccisa dal marito, Salvatore Parolisi, a Civitella del Tronto, in Abruzzo. La coppia era andata a fare una gita con la figlia di 18 mesi ma Melania non è mai tornata a casa. "Provo rabbia che mi fa impazzire quando penso che tra due anni quell'essere immondo sarà fuori dal carcere e potrà ricominciare una vita nuova, mentre mia figlia non c'è più". A parlare è Gennaro Rea, padre della giovane uccisa con 35 coltellate dal marito, ex militare, intervistato dal Corriere della Sera . "La cosa che mi manda in bestia, però, è pensare che in 14 anni non sia cambiato nulla e che la morte di mia figlia non sia servita”, commenta l’uomo in riferimento a tutti i casi di femminicidio che continuano a verificarsi.

Gennaro Rea: “Chi ha ucciso in modo atroce deve stare in carcere”

Il pensiero del padre di Melania, nei giorni dell’anniversario dell’uccisione della figlia, va anche a tutte le altre donne che continuano a subire lo stesso tragico destino. “Tutti i giorni - dice al quotidiano - leggo di donne uccise da uomini e penso che succeda perché non c'è certezza della pena, perché chi meriterebbe l'ergastolo esce dal carcere dopo pochi anni magari per buona condotta. Quale buona condotta? Chi ha ucciso in modo atroce una donna come ha fatto Parolisi, colpendola davanti alla loro bimba di pochi mesi, deve stare in galera a vita". E aggiunge: "Quell'essere sarà presto fuori e potrà ricostruirsi una vita. Quello che ha fatto, alla fine, sarà per lui solo una parentesi. Io invece non ho più una figlia e Vittoria non ha più una madre. E sarà per sempre". Poi attacca: "Non merita nessuna comprensione. Non ha mai scritto una lettera per chiedere perdono, non ha mai chiesto informazioni su sua figlia. Non sa nulla di come è cresciuta, di come è oggi. Che padre è colui che neppure ha la curiosità di sapere come è sua figlia? Qui non troverà mai porte aperte al perdono".