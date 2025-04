Femminicidio a Bitonto, l'aggressione ripresa dalle telecamere di casa

La telefonata dell'uomo al 112 parte alle 11.01: "Senti, mi sto per togliere la vita. Ho tolto la vita a mia moglie. Sta nel bagno", dice al carabiniere che gli risponde e che attiva i soccorsi. Nei frame contenuti nel provvedimento di arresto dell'uomo, si vede la donna tornare a casa (alle 10:50 di venerdì), discutere animatamente con il marito che subito la colpisce almeno 20 volte con delle forbici appuntite. La 75enne prova a divincolarsi dalla furia del marito, chiede anche aiuto ma lui impreca e la colpisce ancora. "Non meriti neppure compassione", sono le parole rimaste all'interno del sistema di videosorveglianza. Sette minuti di violenza brutale documentati dalle telecamere. Al loro arrivo, i carabinieri hanno trovato in bagno il cadavere della donna, mentre il 75enne era in camera da letto con gli abiti e le mani sporchi di sangue.

I litigi prima del delitto

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, i due litigavano spesso nelle ultime settimane per motivi economici, soprattutto dopo la morte del padre di lei. Discussioni violente che avrebbero spinto la donna a trasferirsi da qualche giorno a casa della figlia. A spaventarla, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato l'atteggiamento del marito che durante un litigio, brandendo dei coltelli, l'avrebbe minacciata di morte. Nell'abitazione della coppia, nascosti dietro un armadio, sono stati trovati quasi 13mila euro in contanti: il 75enne li avrebbe messi lì per evitare che la moglie li prendesse. La coppia ha tre figli e sono stati loro a raccontare ai militari i motivi dei litigi. Dopo la morte nei giorni scorsi del suocero e venuta meno la pensione del 99enne, Vincenzo Visaggi non voleva dare più danaro alla moglie e la voleva costringere a vendere tutte le proprietà del suocero per impossessarsene. "Voleva il controllo su tutto", racconta un figlio. La donna si era opposta e le liti erano all'ordine del giorno. Fino a ieri, quando l'uomo ha aspettato che la moglie tornasse a casa, per poi ucciderla.