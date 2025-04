Omicidio Pierina Paganelli, Riesame conferma il carcere per Dassilva

Resta in carcere Louis Dassilva, il senegalese 35enne indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli, commesso a Rimini il 3 ottobre 2023. Lo ha deciso il tribunale del Riesame di Bologna. La decisione è arrivata in scioglimento della riserva dopo l'udienza di ieri: il tribunale doveva rivalutare la posizione dopo un annullamento con rinvio della Cassazione. Nei giorni scorsi il gip di Rimini Vinicio Cantarini aveva rigettato la richiesta della difesa, gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi.