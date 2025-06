Risolto dopo 17 anni cold case del cadavere senza testa in A22

E' stato risolto a 17 anni distanza uno dei cold case più clamorosi dell'Alto Adige, quello del cadavere senza testa trovato in uno scatolone lungo l'autostrada del Brennero, nei pressi di Chiusa, nel febbraio 2008. La notizia della svolta nell'inchiesta, che tra l'altro sarebbe già avvenuta alcuni mesi fa, è trapelata in Tribunale a Bolzano. Si tratta del corpo di Mustafa Sahin, ventenne tedesco ucciso dal suocero Alfonso Porpora. Per il momento non ci sono altre informazioni in merito ma non è escluso che gli inquirenti, la prossima settimana, possano fornire ulteriori elementi sul caso.

La vittima

Il cadavere senza testa trovato in uno scatolone lungo l'autostrada del Brennero nei pressi di Chiusa, il 21 febbraio del 2008, era dunque di Mustafa Sahin, 20 anni, cittadino tedesco di origini turche. Il giovane venne strangolato dal suocero, di origini siciliane, nel garage di casa, a Sontheim an der Brenz, il 13 febbraio dello stesso anno. Porpora, che non ha mai rivelato il movente, né ha mai ammesso di aver tagliato la testa del genero, ha invece confessato agli inquirenti di aver caricato il corpo in auto e di averlo abbandonato in Italia, tra Roma e Napoli. Una confessione arrivata quando Porpora si trovava già in carcere, a Ellwangen, per altri due omicidi. L'uomo sta scontando una condanna all'ergastolo.