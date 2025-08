Delitto Gemona, interrogata madre di Venier: indagini nella villetta

Come è stato ucciso Alessandro Venier ? Per dare un’accelerata alle indagini sull’ omicidio del 35enne di Gemona del Friuli (Udine), fatto a pezzi e gettato dentro un bidone della spazzatura, iera sera la madre, Lorena Venier, è stata sentita in Procura dal sostituto Giorgio Milillo. Secondo quanto si apprende, in mattinata dovrebbe proseguire l’interrogatorio della donna, rea confessa dell’omicidio insieme alla nuora, Mylin Castro Monsalvo, che sarà sentita nelle prossime ore. Le due donne sono state rinchiuse nel carcere del Coroneo a Trieste.

Indagini nella villetta, si cercano tracce di sangue

Proseguono intanto le indagini nella villetta, in località Tobaga, dove la vittima conviveva insieme alla 30enne di origini colombiane e la loro figlia di 6 mesi. Le analisi, condotte dagli inquirenti del reparto scientifico dell’Arma, mirano a ricostruire la modalità dell’omicidio, a partire dalla stanza dove è stato consumato. Secondo una prima ricostruzione, le due donne avrebbero gettato nel bidone il corpo sezionato in tre parti, poi lo avrebbero ricoperto con uno strato di calce viva per nascondere l’odore. Uno speciale mezzo dei Vigili del Fuoco ha rimosso il bidone, posto in un'autorimessa vicino alla casa, per il recupero della salma che, una volta ricomposta, è stata affidata a un istituto legale per l’autopsia. Nella villetta non sono state trovate, al momento, tracce di sangue e non è escluso che le due donne abbiano ripulito a fondo i locali nei giorni seguenti l’omicidio che, secondo chi indaga, sarebbe avvenuto non prima del 25 luglio scorso.

Sgomento della comunità. Sindaco: "Fatto gravissimo"

"A mia memoria, non è mai successa una cosa del genere qui. È un fatto gravissimo, straziante", ha detto il sindaco di Gemona Roberto Revelant che ha raccontato che pur non conoscendo personalmente la vittima sapeva che era solito lavorare all’estero. L’uomo aveva il desiderio, un giorno, di trasferirsi in Colombia, Paese d’origine della compagna. “Ora ha bisogno di ricostruirsi una vita”, ha aggiunto il primo cittadino riferendosi alla figlia della coppia, affidata ai Servizi sociali. Sgomenti i vicini soprattutto per il coinvolgimento nell’omicidio della madre 61enne della vittima, conosciuta in paese per il suo impegno come infermiera per gli altri.