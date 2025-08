Gallipoli, finisce su Street View e denuncia Google per privacy

Il protagonista della vicenda, un uomo di 56 anni, ha spiegato di essere stato ritratto nel momento in cui faceva la doccia all’aperto, nel giardino di casa, vicino alla recinzione. L’immagine sarebbe poi apparsa su Google Street View, rendendolo facilmente riconoscibile. Secondo la sua denuncia, il volto non era stato oscurato e ciò avrebbe dato origine a episodi di scherno da parte di conoscenti e vicini, causandogli "estremo imbarazzo, vergogna e danni morali".

Il 56enne, assistito dall’avvocato Vincenzo De Vittorio, afferma di aver inviato numerose segnalazioni a Google Italy e Google USA, oltre ad essersi rivolto al Garante della privacy. Nonostante ciò, le immagini sarebbero rimaste online per lungo tempo, con una sfocatura applicata solo successivamente e in modo insufficiente. A rafforzare la tesi della difesa, una perizia tecnica secondo cui la strada da cui è stata scattata la foto sarebbe privata, e quindi non soggetta a libera documentazione da parte di servizi come Street View.

La replica di Google

Google ha rigettato tutte le accuse. I legali della società di Mountain View – Marco Berliri, Massimiliano Masnada, Michele Traversa, Ambra Pacitti e Giacomo Bertelli – sostengono che le immagini contestate non siano più visibili sulla piattaforma e che, in ogni caso, l’uomo si trovava "fuori dal cancello di casa sua, sulla pubblica via" e indossava semplicemente un costume da bagno.

Secondo la linea difensiva, il volto dell’uomo non sarebbe affatto riconoscibile, neanche con lo zoom, e l’ipotesi di un danno d’immagine sarebbe quindi infondata: "È poco credibile che, in una località di mare come Gallipoli, durante la stagione estiva, una persona possa essere derisa per essere uscita in strada in costume da bagno".

Inoltre, Google ha dichiarato di non essere direttamente responsabile per la gestione di Street View, limitandosi alla vendita degli spazi pubblicitari.