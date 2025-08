Traffico in autostrada, bollino nero per il primo weekend di agosto

Introduzione

Milioni di italiani sono in partenza per le vacanze, e l'esodo estivo è entrato nella sua fase clou. Per il primo weekend di agosto è previsto infatti bollino nero sulle autostrade italiane. A confermarlo sono le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, che prevede uno spostamento di oltre 13 milioni di veicoli. La mattinata più critica sarà quella di sabato 2 agosto, soprattutto nei tratti che vanno dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura: di mare al Sud e di montagna al Nord. Previsto invece bollino rosso per il pomeriggio di oggi, venerdì 1° agosto, e l'intera giornata di domenica 3, con i rientri verso le grandi città. Vediamo tutti i dettagli