Inchiesta urbanistica Milano, 6 arresti. Sala: "Continuerò a lavorare"

Continua a scuotere Milano l’inchiesta sull’urbanistica: ieri, 31 luglio, sono arrivate le ordinanze di custodia cautelare disposte dal gip di Milano, Mattia Fiorentini, per sei dei 74 indagati. È stato disposto il carcere per Andrea Bezziccheri, patron di Bluestone, di cui si sottolinea la "spregiudicatezza" e il suo "utilizzo, da anni, di società operanti nel campo della speculazione immobiliare per commettere reati o per fruire di finanziamenti occulti". Agli arresti domiciliari Giancarlo Tancredi, l'ex assessore alla Rigenerazione urbana del Comune; Manfredi Catella, il Ceo di Coima; Giuseppe Marinoni, presidente della Commissione per il Paesaggio del Comune sciolta lo scorso aprile; Alessandro Scandurra, architetto e componente della stessa Commissione, e Federico Pella, ex manager della società di ingegneria J+S. In sintesi, le accuse contestate dai pm sono "corruzione, falso e induzione indebita a dare o promettere utilità". Al sindaco Beppe Sala si contestavano i reati di false dichiarazioni e induzione indebita. Il gip non ha però riconosciuto l'accusa per quest'ultimo reato.