Meteo, maltempo nel primo weekend di agosto: il sole tornerà lunedì

Al Nord al mattino molte nubi con piogge da isolate a sparse tra Lombardia e Triveneto. Instabilità in aumento dal pomeriggio con acquazzoni e temporali. Al Centro tempo stabile al mattino su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio un po' di instabilità in Appennino con nuvolosità' in sviluppo e locali acquazzoni o temporali specie tra Lazio e Abruzzo, ancora soleggiato altrove.Al Sud e sulle Isole tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.