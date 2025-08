Meteo agosto 2025, che cosa aspettarsi in Italia. Le previsioni

Si delinea al momento un quadro abbastanza instabile fino alla prima metà di agosto, seguito da un periodo con minori variazioni. Non sono previsti per ora bruschi rialzi di temperatura

La prima settimana di agosto il clima dovrebbe essere abbastanza fresco e un po’ instabile, in gran parte per via di un'area depressionaria che andrà a posizionarsi sul Centro Europa come spiega IlMeteo.it. Sembrerebbe scongiurato, quindi il rischio di altre ondate di calore. Le temperature dovrebbero restare nella norma, oppure su valori leggermente sotto la media, per quasi tutta la prima decade di agosto.