Riscaldamento globale, previsioni Onu: +1,5 gradi entro il 2029

Nei prossimi cinque anni, dal 2025 al 2029, le temperature si manterranno su livelli record: al momento il 2024 è stato l’anno più caldo di sempre ma, come indicano i dati, c'è l'80% di probabilità che almeno uno dei prossimi cinque anni superi l'attuale detentore del primato. Inoltre, c'è l'86% di probabilità che in almeno un caso vengano superati gli 1,5 gradi oltre il livello preindustriale con conseguenti impatti negativi su economia e società, oltre che sulla salute del Pianeta.

Nel dettaglio

I dati raccolti dal Met Office britannico indicano che la temperatura media globale annua nel periodo 2025-2029 sarà dagli 1,2 agli 1,9 gradi più alta di quella del periodo 1850-1900. C'è, inoltre, il 70% di probabilità che anche il riscaldamento medio quinquennale superi gli 1,5 gradi: questa percentuale è in netto aumento rispetto al 47% del rapporto dello scorso anno e al 32% di quello uscito nel 2023. A soffrire maggiormente è l’Artico che, rispetto al resto del Pianeta, sta subendo un riscaldamento climatico molto più rapido. La previsione degli esperti è che nei prossimi 5 inverni, nel periodo da novembre a marzo, il riscaldamento sarà oltre 3,5 volte più elevato di quello medio globale, raggiungendo i 2,4 gradi in più rispetto al periodo 1991-2020. Per quanto riguarda le precipitazioni, invece, i periodi da maggio a settembre saranno più umidi nell'Europa del Nord, nella fascia del Sahel in Africa centro-settentrionale, in Alaska e nella Siberia settentrionale, mentre l'Amazzonia dovrà fare i conti con stagioni più secche.