Cagliari, trovato cadavere in mare: sarebbe di un ragazzo minorenne

Il corpo è stato ripescato in acqua davanti al porticciolo turistico di Su Siccu. Sulle cause della morte c'è ancora il massimo riserbo: il ragazzo potrebbe essere scivolato in acqua accidentalmente

Il cadavere, probabilmente di un ragazzo minorenne, è stato ripescato in acqua davanti al porticciolo turistico di Su Siccu a Cagliari. Il giovane non è stato ancora identificato e gli accertamenti della Polizia sono in corso. Da un primo esame non ci sarebbero segni di violenza. La segnalazione è arrivata all'alba. Sul posto, insieme ai medici del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco per riportare in banchina il cadavere. Sulle cause della morte c'è ancora il massimo riserbo: il ragazzo potrebbe essere scivolato in acqua accidentalmente. Sul lungomare di Su Siccu ci sono molti locali aperti anche di notte e frequentati da molti giovani cagliaritani.