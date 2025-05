Allerta meteo: in arrivo pioggia e gradine, quando e dove

Introduzione

Il caldo estivo che ha colpito l’intera Penisola durante il weekend sta per lasciare spazio ad una nuova perturbazione atlantica, che confermerà le ambiguità di questa primavera 2025, particolarmente capricciosa. La giornata sarà contrassegnata da un cielo via via più coperto al Centro-Nord e con precipitazioni in arrivo su molte regioni, più estese al Settentrione e più irregolari al Centro. Non mancheranno temporali con locali grandinate e colpi di vento. Piogge sparse in Campania, Basilicata e Puglia. Venti di Scirocco, mari mossi. Caldo in Sicilia