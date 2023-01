Prezzi carburanti, il diesel costa più della benzina: ecco perché

2/10 ©Ansa

In base all'elaborazione di Quotidiano energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 del 15 gennaio, il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self è fermo a 1,820 euro al litro, quello del diesel self è 1,871 euro al litro. Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 1,961 euro al litro, per il diesel servito è 2,011 euro al litro

