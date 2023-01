Benzina e diesel, nel 2023 l'Italia è tra i Paesi più cari d'Europa

7/10 ©Ansa

Nei Paesi Bassi per ora si sono spesi 42 euro per la benzina, in Germania 40 euro, in Svezia e in Belgio 39 euro, in Portogallo 38 euro, in Spagna 37 euro, in Austria 36 euro e in Slovenia soltanto 29 euro. Peggio ancora se si guarda al gasolio. Solo Svezia (49 euro) e Francia (44 euro) sono sopra l’Italia, terza in classifica con 43 euro. Dietro, ci sono Danimarca e Germania (42 euro), Grecia e Paesi Bassi (41), Austria e Belgio (40), Spagna (39), Portogallo (37) e Slovenia (35)