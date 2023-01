Prezzi benzina e diesel, ecco le app per risparmiare

3/10 ©Ansa

In alcuni casi, come riporta l’Ansa, da inizio anno i prezzi della benzina sono volati oltre quota 2 euro anche per i self service. Se per questi ultimi il costo a livello nazionale si aggira intorno agli 1,8 euro al litro, il servito sale anche oltre gli 1,95 euro al litro. Ancora peggio il gasolio, che supera seppur di poco i 2 euro al litro al servito

Carburanti, la mappa regione per regione: dove costano di più