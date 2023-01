1/8 ©IPA/Fotogramma

ll governo Meloni ieri, 10 gennaio, ha varato nuove norme sulla trasparenza dei distributori di carburanti per bloccare le speculazioni. Un decreto ad hoc per il monitoraggio dei prezzi che non sarà più settimanale, ma giornaliero. Ma quali sono le misure adottate? E come si forma il prezzo del carburante?

Benzina, da Cdm ok a decreto su trasparenza prezzi distributori