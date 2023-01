9/9 ©IPA/Fotogramma

PERCHÉ NON È STATA RINNOVATA LA MISURA? - Il governo ha poi scelto di non confermare il taglio delle accise per questioni di budget, oltre che per scelte politiche, che hanno portato a privilegiare altri interventi. È infatti un provvedimento costoso: per coprire lo sconto da marzo a dicembre ci sono voluti circa 7 miliardi di euro. Inoltre, va considerato come il prezzo del petrolio sia sceso rispetto ai picchi del governo Draghi

Scade lo sconto sulle accise, ecco quanto costano ora benzina e diesel