LA SITUAZIONE NEI PAESI LIMITROFI – Per chi abita entro i confini nazionali, potrebbe essere utile rifornirsi oltreconfine. La situazione, infatti, è dappertutto migliore, a cominciare da San Marino dove il pieno costa tra i 15 e i 20 euro in meno. In Slovenia il prezzo della benzina è pari a 1,242 euro al litro, mentre il diesel è a 1,467. In Austria i prezzi alla pompa sono 1,492 euro al litro per la benzina e 1,685 per il gasolio. Anche in Francia le tariffe sono più convenienti rispetto all’Italia: 1,642 euro al litro per la benzina e 1,767 per il diesel

Benzina, non solo Slovenia: i Paesi vicino all'Italia dove costa meno