Il premier Giorgia Meloni è intervenuta per spiegare il decreto ad hoc sul caro carburanti deciso ieri in Consiglio dei ministi. Riferendosi al taglio delle accise, ha sottolineato: "Abbiamo deciso di concentrare i 10 miliardi di risorse per aiutare le famiglie più bisognose. È una scelta che io rivendico". Poi ha specificato che "per tagliare le accise non avremmo potuto aumentare il fondo sulla sanità, la platea delle famiglie per calmierare le bollette domestiche, per i crediti delle pmi: tutte queste misure sarebbero state cancellate per prevedere il taglio della accise". Il taglio, ha chiarito Meloni, avrebbe comportato "troppe rinunce in manovra per un ammontare di 10 miliardi di lire".