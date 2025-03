Lega: “Pronti a proporre ai Patrioti iniziativa contro Riarmo Ue"

La proposta annunciata dal Carroccio in una nota. Tajani, leader di Forza Italia, in mattinata aveva ribadito: "Abbiamo bisogno di costruire, non di sfasciacarrozze". Salvini conferma la propria posizione contro il riarmo in un post sui social ascolta articolo

Il piano per la difesa europea continua a dividere il centrodestra. "La Lega è pronta a proporre agli alleati dei Patrioti una iniziativa per invitare la presidente tedesca della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, a rivedere il progetto da 800 miliardi di euro per la difesa", si legge in una nota del Carroccio. "Da noi no agli eserciti europei e alle folli spese per le bombe", ha ribadito anche il leader Matteo Salvini sui social. Dall'altra parte, il ministro degli Esteri e leader di Fi Antonio Tajani ha sottolineato: "Stiamo lavorando per far si che l'Europa sia sempre più casa di tutti. Abbiamo bisogno di costruire, non di sfasciacarrozze".

Lega prepara proposta La Lega, quindi, ha fatto sapere che sta lavorando a una proposta. "La Lega è pronta a proporre agli alleati dei Patrioti una iniziativa per invitare la presidente tedesca della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, a rivedere il progetto da 800 miliardi di euro per la difesa", si legge nella nota del Carroccio. Ancora: "I cittadini europei meritano investimenti per lavoro, sanità e sicurezza interna. Non servono né maxi-investimenti per comprare munizioni, né un piano per il riarmo nato già morto. La Lega auspica un ampio e approfondito dibattito in Aula, dibattito che la tedesca von der Leyen vuole evitare a tutti i costi". Vedi anche Von der Leyen: "Riarmo Ue? Per avere la pace bisogna essere forti"

Tajani: "Non servono sfasciacarrozze" In direzione opposta il commento di Antonio Tajani, ministro degli Affari esteri e presidente di Forza Italia: "Stiamo lavorando per far si che l'Europa sia sempre più casa di tutti. Abbiamo bisogno di costruire, non di sfasciacarrozze per difendere gli interessi di mezzo miliardo di persone", ha detto questa mattina in collegamento con l'evento "Una bussola per la competitività europea - Forza Italia verso il congresso del Ppe", al teatro Puccini di Firenze. Leggi anche Rearm Europe, cosa prevede il piano presentato da Ursula von der Leyen

Salvini: "Altre priorità" Sui social intanto Matteo Salvini, leader della Lega, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, ha ribadito la propria posizione in politica estera: "Sondaggio La Stampa: 94 italiani su 100 dicono no all'invio di truppe in Ucraina. Sacrosanto. Per la Lega le priorità sono ospedali, scuole, stipendi e sicurezza degli italiani, non eserciti europei o spese folli e inutili per proiettili e bombe, che allontanano una pace necessaria". Leggi anche ReArm Europe, Italia punta su strumenti comuni Ue. Gli scenari