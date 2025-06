Scuola, Valditara: "Stop a cellulari alle superiori dal prossimo anno"

Una nuova stretta sull'uso dei telefoni in classe potrebbe entrare in vigore già dal prossimo anno scolastico. Lo ha annunciato il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara durante la trasmissione “Cinque Minuti” su Rai Uno: "Una notizia in anteprima: per il prossimo anno scolastico noi vorremmo vietare l'uso dei cellulari anche per le scuole superiori". L’intenzione del governo, ha poi precisato il ministro intervenendo anche a "Porta a Porta", è quella di estendere il divieto già in vigore per le scuole del primo ciclo, includendo esplicitamente anche gli istituti superiori. “Nelle prossime settimane emaneremo una circolare perché dal prossimo anno sia vietato l’utilizzo del cellulare, anche per scopo didattico, nelle scuole superiori”, ha chiarito.