Scuola, Valditara: "Estendere in Ue il divieto smartphone in classe"

Il divieto di uso di smartphone anche agli studenti maggiori di 14 anni? "Può avere una sua utilità". Lo ha dichiarato il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, in un punto stampa a margine del Consiglio Istruzione, presentando la proposta italiana di vietare l'uso degli smartphone nelle scuole europee fino a 14 anni di età. Sull'estensione alle scuole superiori, "dobbiamo capire rischi e benefici.

Valditara: “Può avere una sua utilità, ma il tema va approfondito”

"Ritengo che" il divieto dei cellulari nelle scuole in Italia e in Europa anche per gli studenti oltre i 14 anni, negli istituti superiori, "possa avere una sua utilità, ma è un tema che va approfondito ulteriormente", ha aggiunto Valditara. "Il problema c'è e dobbiamo affrontarlo, dobbiamo capire rischi e benefici: se sino a 14 anni i rischi sono del tutto evidenti, e sono senz'altro prevalenti rispetto ai benefici che sono abbastanza inconsistenti, dobbiamo capire se sopra i 14 anni, nelle scuole superiori, il divieto possa avere una sua concreta utilità", ha spiegato il ministro.