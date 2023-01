1/14 ©Ansa

Da oggi entra in vigore il decreto carburanti. Tra le novità, dopo gli ultimi ritocchi, ci sono i buoni benzina fino a 200 euro detassati nel 2023, il bonus trasporti, il ritorno dell'accisa mobile, l'obbligo per i gestori di esporre nei distributori cartelloni con il prezzo medio regionale dei carburanti, con relative sanzioni fino a 6.000 euro per chi sarà inadempiente, e il rafforzamento del ruolo di “Mr Prezzi”. Non c'è invece il tetto ai prezzi in autostrada. Ecco le misure punto per punto

Prezzi benzina e diesel, le app per risparmiare