Gli ucraini stanno anche lavorando con alcune organizzazioni d'arte internazionali, come The Art Loss Register, per cercare di rintracciare i pezzi rubati. Ma anche la stessa Unesco si è mobilitata, proprio in questo periodo: sta formando e aggiornando diversi esperti nei Paesi ai confini occidentali dell'Ucraina, in modo da prevenire il traffico degli oggetti d'arte rubati dai russi nei mesi passati (In foto, una statua a Kiev circondata da sacchi di sabbia per evitare danni)

