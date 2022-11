Banksy, opere realizzate in Ucraina rivendicate in un video sui social

Sette graffiti che Banksy rivendica d’aver realizzato di proprio pugno in Ucraina come atto di solidarietà verso le vittime dell’intervento militare russo. Lo fa con un video, pubblicato sul suo profilo Instagram. Sulle note di una canzone folk locale (eseguita da due musiciste di strada) si susseguono le immagini delle opere dipinte in diverse località ucraine, anche fra le macerie di siti bombardati nei mesi scorsi. Nel video anche le voci di alcuni passanti.