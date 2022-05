8/10 ©Getty

Un danno da oltre 500mila sterline è stato causato, nel 2006, da un turista in visita al Fitzwilliam Museum di Cambridge. A essere rovinati alcuni antichissimi vasi cinesi in ceramica della dinastia Qing, frantumati in 400 pezzi dopo essere stati urtati dal visitatore distratto (in foto, un vaso della dinastia Qing esposto al Museo del Louvre)