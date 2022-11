Banksy in azione in Ucraina contro Putin. Il celebre artista di strada britannico ha realizzato un'opera sul muro di un grattacielo di Borodyanka, città pesantemente colpita dai bombardamenti russi, che si trova nella regione di Kiev. L'opera - come riporta l'agenzia Unian - raffigura una ragazza che fa una capriola ed è stata disegnata sulle rovine dell'edificio, distrutto dalle bombe. Bansky ha poi pubblicato la foto sul suo profilo Instagram. (GUERRA IN UCRAINA, AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)