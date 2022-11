“Kherson è nostra”, esulta il presidente ucraino Zelensky. L'esercito di Kiev è entrato nella città dopo il ritiro dei soldati russi. Festa e bandiere ucraine nelle strade. Per la Casa bianca è una "straordinaria vittoria". Ma il Cremlino ribadisce che la regione resterà russa, nonostante il ritiro che non considera un'umiliazione. Il ministero della Difesa di Mosca afferma che oltre 30.000 soldati e 5.000 mezzi militari e armamenti sono stati trasferiti sulla sponda sinistra del fiume Dnipro. Putin non parteciperà al G20 di Bali, né in presenza né online, per "impegni" interni al Paese. Gli Usa devono evitare "di destabilizzare ulteriormente" la situazione in Ucraina e "chiarire ai loro clienti a Kiev che lo scontro militare con la Russia è fatale". Così l'ambasciatore russo a Washington, Anatoly Antonov.

