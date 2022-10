5/12 ©Ansa

Gli Stati Uniti monitorano da vicino la situazione, con il segretario di Stato Usa Antony Blinken che ha dichiarato come in realtà – al momento – Washington non sia a conoscenza dell’intenzione di Mosca di usare davvero l’arma nucleare. "Il rischio nucleare esiste, ma non vediamo al momento nessuna minaccia imminente sull'uso di armi nucleari da parte di Mosca. Continuiamo a monitorare la situazione in modo molto serio", gli ha fatto poi eco il consigliere per la sicurezza nazionale americana, Jake Sullivan

