2/10 ©Ansa

Shoigu, 66 anni, ha un rapporto strettissimo con il capo del Cremlino. Come scrive la Bbc, i due vanno anche a caccia e pesca insieme in Siberia (nella foto, nel 2021). E, in passato, Shoigu è stato visto proprio come uno dei possibili successori del leader russo

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL CONFLITTO