Roma, affonda imbarcazione al largo di Focene: morti 2 pescatori

Un tragico incidente si è verificato al largo di Focene, sul litorale romano, dove un peschereccio vongolara di circa 13 metri è affondato nel pomeriggio del 22 dicembre. L’allarme è scattato tramite il numero per le emergenze in mare 1530, attivando immediatamente le operazioni di soccorso da parte della Guardia Costiera, sotto il coordinamento della Sala Operativa di Civitavecchia.

Il sindaco di Fiumicino: "Sgomento e dolore per la tragedia"

Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha espresso sgomento e cordoglio per la tragedia in mare che ha colpito oggi la comunità cittadina e della pesca. "Esprimo la mia vicinanza alla famiglia dei due pescatori, che sono di Fiumicino. Una tragedia che ci colpisce da vicino e che ci lascia sgomenti ed addolorati - afferma Baccini che si è recato presso la sede della Capitaneria di porto di Roma, per seguire il coordinamento delle operazioni di ricerca dei due dispersi - Abbiamo subito anche attivato la protezione civile in coordinamento con la guardia costiera ed attiveremo il servizio delle Politiche Sociali come supporto alla famiglia".