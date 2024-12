Esplosione in una villetta a Parma, tre feriti in ospedale

E' di tre feriti gravi, al momento, il bilancio dell'esplosione avvenuta in una villetta di una frazione al confine tra i comuni di Parma e Sorbolo, in località Casalbaroncolo (e non Casaltone come appreso in un primo momento, ndr). Nello stabile, un rustico di campagna, vivevano quattro persone: una è rimasta incolume, due risultano ustionate e una terza è stata da poco estratta, in vita, dalle macerie. I tre feriti sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale Maggiore di Parma, anche con elisoccorso. tre feriti sono tutti in pronto soccorso al Maggiore. Si tratta di un 28enne del Mali, trasportato in codice rosso e di due codici arancioni, un 25enne della Costa d'Avorio e un connazionale di 65 anni. Quest'ultimo sarebbe il meno grave dei tre. Nessuno sarebbe in pericolo di vita