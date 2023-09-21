Il naufragio della nave da crociera, avvenuto il 13 gennaio 2012 davanti all'isola del Giglio, causò la morte di 32 persone e il ferimento di altre 157. Nel maggio 2017, il comandante Francesco Schettino è stato condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per omicidio colposo plurimo, naufragio colposo e abbandono della nave: dopo oltre nove anni a Rebibbia, il 20 novembre 2026 ha lasciato il carcere romano dopo aver ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali