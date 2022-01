12/13 ©Ansa

I legali di Schettino hanno spiegato che il loro assistito in questi anni non ha mai rilasciato interviste poiché la sua volontà è quella di rimanere in silenzio. L'ex comandante, ribadiscono i legali, parlerà "solo nel caso in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo dovesse ritenere fondate le sue ragioni"